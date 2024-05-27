Vanspor FK - 1461 Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig Yükselme play-off

TFF 2. Lig yükselme play-off maçında Vanspor FK ve 1461 Trabzon kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Vanspor FK - 1461 Trabzon maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Vanspor FK - 1461 Trabzon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Yükselme Play-off maçında Vanspor FK ile 1461 Trabzon karşı karşıya gelecek. Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vanspor FK - 1461 Trabzon maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

VANSPOR FK - 1461 TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Vanspor FK - 1461 Trabzon maçı 27 Mayıs Pazartesi günü saat 15:30'da TFF Youtube'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Vanspor FK - 1461 Trabzon MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE