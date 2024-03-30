TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'te 4 yaparak Play-Off'taki yerini sağlama alan Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yılmaz Vural, bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Kalan 6 maçı en iyi şekilde tamamlayacaklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Zirveyle aramızda 14 puanlık fark var. Gerçekçi olmak gerekirse, direkt 1'inci Lig'e çıkma şansımız yok. Ancak Play-Off'larda iyi bir sıralama elde edip yolumuza bakacağız. İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Bu kulüp çok iyi projelendirildi. O nedenle sportif başarı da gelecektir" dedi.