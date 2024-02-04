TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu evinde son sıradaki Bursaspor'u 2-0 yenerken, 5 maç sonra galip gelip rahatladı. Kırmızı-lacivertliler 27'nci dakikada penaltı kazandı, atışı gole çeviren Devrim tabelayı 1-0 yaptı. İlk yarıyı tek golle önde kapatan Altınordu, 90+6'ncı dakikada Onur'un golüyle galibiyetini perçinledi. Bu skorun ardından Altınordu 20 puana yükselip ateş hattından uzaklaştı, Bursaspor ise 12 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Safa Yılmaz, Ali Gün, Çağrı Yıldırım

ALTINORDU: Mert - Hasan Berat, Yusuf Acer, Alperen, Furkan, Onur, Metehan, Sami (Dk. 90 Eray), Ege (Dk. 90+4 Kaniwar), İlkan (Dk. 73 Mustafa), Devrim (Dk. 81 Abdullah)

BURSASPOR: Deniz - Furkan Emre, Ertuğrul, Abdullah (Dk. 46 Berat), Yiğit (Dk. 46 Barış), Bilal, Kerem, Emre (Dk. 23 Eren Tunalı), Yusuf, Eren Güler (Dk. 75 Ömer Turan), Enes (Dk. 55 Melih)

GOLLER: Dk. 27 (P.) Devrim, Dk. 90+6 Onur (Altınordu)

SARI KARTLAR: İlkan, Devrim (Altınordu), Yiğit, Ertuğrul, Yusuf (Bursaspor)