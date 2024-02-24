TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Bursaspor yönetimiyle görüştü!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri