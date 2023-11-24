TFF 2. Lig'in 14. haftasında oynanan Zonguldak Kömürspor maçında kırmızı kart gören Bursaspor'un genç futbolcusu Mustafa Genç'in cezası belli oldu.

PFDK'ya sevk edilen 17 yaşındaki futbolcu ile ilgili olarak TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü sporcusu Mustafa Genç'in, 18.11.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."