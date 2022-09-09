TFF 2. Lig ekiplerinden H️ES İlaç Afyonspor'dan forvet hattına takviye geldi. Ege ekibi, Göztepe'den 21 yaşındaki hücum oyuncusu Ege Özkayımoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ege Özkayımoğlu H️ES İlaç Afyonspor'a transfer oldu
TFF 2. Lig ekibi H️ES İlaç Afyonspor, Göztepe'den 21 yaşındaki forvet Ege Özkayımoğlu'nu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç oyuncunun 1 yıllık kiralandığı ifade edildi.
TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 15:38
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Hes İlaç Afyonspor'umuz, Göztepe'den 21 yaşındaki forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.
Ege Özkayımoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.