Milliyet'te yer alan haberde, Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam anlaşmasına, 'Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir.' maddesini ekletti.

26 Ekim'de TFF 2.Lig ekibi Menemen FK'ya imza atan deneyimli teknik adam burada başarılı bir çıkış yakaladı.

Menemen FK'nın başında 3 maça çıkan Vural, biri Ziraat Türkiye Kupası ve biri TFF 2. Lig olmak üzere 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.