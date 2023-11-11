TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13'üncü hafta mücadelesinde Menemen Futbol Kulübü evinde 2-0 öne geçtiği maçta Sarıyer'le 2-2 berabere kaldı.
İzmir ekibi 4. dakikada Recep ve 17. dakikada Mertcan'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
Sarıyer ise 40 yaşındaki usta golcü Umut Bulut'un 19 ve 47. dakikalarda attığı gollerle maçın skorunu belirledi: 2-2.
Bu sonuçla Menemen FK 16 puana, Sarıyer ise 14 puana ulaştı.
STAT: Menemen İlçe
HAKEMLER: Taner Tuncer, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban
MENEMEN FK: Oğuz - Muhammed Emir, Onur, Abdulkadir, Mertcan, Sedat, Recep (Dk. 77 Okan), Erhan, Mehmet Alp (Dk. 77 Onat Kutay), Kemal (Dk. 88 Emre), Samed Ali (Dk. 46 Özkan)
SARIYER: Ömer - Tarık Çamdal (Dk. 81 Engin), Anıl (Dk. 69 Oğuz), Sedat, Barış, Eray (Dk. 59 Uygar Mert), Taha, Atakan, Cuma, Saruhan (Dk. 69 Berkay), Umut Bulut
GOLLER: Dk. 4 Recep, Dk. 17 Mertcan (Menemen FK), Dk. 19 ve Dk. 47 Umut Bulut (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Recep (Menemen FK), Taha, Tarık Çamdal, Atakan (Sarıyer)