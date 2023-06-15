Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak kritik finalde Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BUCASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı 15 Haziran Perşembe günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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