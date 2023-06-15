BUCASPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ 📺 | Bucaspor - Şanlıurfaspor playoff maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı merakla bekleniyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bucaspor - Şanlıurfaspor playoff maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 17:26
TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BUCASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı 15 Haziran Perşembe günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
BUCASPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE