TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BUCASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bucaspor - Şanlıurfaspor maçı 15 Haziran Perşembe günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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