KOCAELİSPOR ANKARA DEMİRSPOR CANLI | Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR ANKARA DEMİRSPOR CANLI | Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla sürüyor. Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Kocaelispor, sahasında Ankara Demirspor'u konuk edecek. Peki, Kocaelispor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kocaelispor - Ankara Demirspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...