Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki hafta şampiyonluğu kesinleşen Sakaryaspor, bu hafta Akdeniz temsilcilerinden Kahramanmaraşspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Peki, Sakaryaspor Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçına dair detaylar haberimizde...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun iddialı ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz hafta Serikspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu kesinleştirmişti. Bu hafta taraftarının önüne çıkacak olan yeşil-siyahlılar, Akdeniz bölgesi ekiplerinden Kahramanmaraşspor ile sahaya inecek.

Peki, Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor maçı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

SAKARYASPOR KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Binlerce futbol tutkununun adeta iple çektiği Sakaryaspor Kahramanmaraşspor maçı, 30 Nisan Cumartesi günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçın saat 20.30'da başlamasını planladı. Bu sayede, oruç tutan futbolcular ve seyirciler iftarlarını açma fırsatına sahip olacak. Maç günü, kentteki hava sıcaklığının 17 derece olması ve yağışsız geçmesi düşünülüyor.

SAKARYASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Kahramanmaraşspor maçı ülkemizde TV264 kanalında canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.