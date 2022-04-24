Son 11 yılda 7 kez play-off oynayan Sakaryaspor, 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandırdı. Son olarak geçtiğimiz sene ezeli rakibi Kocaelispor'a final karşılaşmasında yenilerek bir kez daha şampiyonluk yolunda direkten dönen Sakaryaspor, bu kez şampiyonluğunu Serik deplasmanında ilan etti.
TFF 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da şampiyonluk coşkusu!
TFF 2. Lig'de ligin bitmesine 2 maç kalan Sakaryaspor, şampiyonluğunu garantiledi. 1. Lig'e yükselen yeşil siyahlılar şehirde bayram havasında bir kutlama yaptı. İşte detaylar...
Antalya'da oynan maçın bitmesinin ardından Sakarya sokaklarında da 'Şampiyon Sakaryaspor' sesleri yükselmeye başladı. Evlerinde, iş yerlerinde şampiyonluk maçını izleyen yeşil-siyahlı takımın taraftarı Tatangalar, ellerine aldıkları bayrak ve meşalelerle sokaklara döküldü.
Çark Caddesi'nde yükselen şampiyonluk sesleri Gar Meydanı'na kadar sürdü. Burada şampiyonluk turlamaları yapan bazı araçlar ise desteklerini korna çalarak gösterdi.