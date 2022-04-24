"EN ÇOK BİZ HAK ETTİK BU SEVİNCİ"

Play-off finalleri kaybederek üzülen taraftar grubunun en çok bu sevinci hak ettiğini belirten Sakaryasporlu genç taraftar, "Biz çok Play-off finali kaybettik, çok üzüldük ve en çokta biz hak ettik bu sevinci.