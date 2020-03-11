12 Mart 2020, Perşembe

TFF 2. LİG

Bodrumspor Tarık Daşgün ile gülüyor!

Bodrumspor Tarık Daşgün ile gülüyor!
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'ün takımın başına geçmesiyle düşme hattından uzaklaşan Bodrumspor, 2'nci Lig 'ta 10 galibiyet ile 36 puanla 12. sırada bulunuyor.

2'nci Lig 'ta son olarak Belediyespor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci yarıda 'ün dümene geçmesiyle alt sıralardan kurtuldu.

Sezonun ilk yarısını düşme hattının sadece 4 puan önünde 14'üncü sırada tamamlayan Bodrumspor, Tarık Daşgün'le birlikte çıkışa geçip aradaki farkı 20'ye çıkardı, rahat nefes aldı. Küme düşme korkusunu tamamen üzerinden atan yeşil-beyazlılar kalan 7 haftada üst sıralara yaklaşmaya çalışacak. Tarık Daşgün, "Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için oynayacağız. Alt sıralardan uzaklaştık, yukarısını zorlayacağız" dedi. Bodrumspor, bu hafta evinde lider Bandırmaspor'la karşılaşacak.

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