TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 32. haftasında lider Sakaryaspor, evinde Diyarbekirspor’u ağırladı. Marmara ekibi mücadeleyi Hurşit Taşcı, Oğuz Kocabal ve Ali Özgün'den gelen gollerle 3-0 kazandı. İşte detaylar…

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında lider Sakaryaspor, evinde Diyarbekirspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Marmara ekibi 3-0'lık skorla kazandı. Sakaryaspor'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Hurşit Taşcı, 49. dakikada Oğuz Kocabal ve 90+4'te Ali Özgün'den geldi. Mücadelede 89. dakikada Diyarbekirspor'dan İbrahim Has kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor bu sonucun ardından puanını 71'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Diyarbekirspor ise 35 puanla 14. sırada kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor gelecek hafta Velimeşespor'a konuk olacak. Diyarbekirspor ise evinde Turgutluspor'u ağırlayacak.