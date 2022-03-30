TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçında Eskişehirspor, evinde Akhisar Belediyespor'u ağırladı. Mücadeleyi Eskişehir, Hasan Alp Altınoluk'un 61. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Boluspor'un golünü 42. dakikada Kassongo atarken, Bursaspor'un golünü ise 58. dakikada Zalazar kaydetti.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, puanını 21'e çıkarttı ve 18. sırada yer aldı. Akhisar ise 29 puanda kaldı. Ege ekibi 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

Eskişehirspor gelecek hafta Pendikspor deplasmanına konuk olacak. Akhisar Belediyespor ise gelecek hafta Karacabey Birlikspor'u evinde ağırlayacak.