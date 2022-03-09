Niğde Anadolu FK 1-4 1461 Trabzon FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TFF 2. Lig'de Niğde Anadolu FK sahasında şampiyonluk yarışında olan 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 4-1 mağlup ederek Sakaryaspor'u takibini sürdürdü.