Niğde Anadolu FK 1-4 1461 Trabzon FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 2. Lig'de Niğde Anadolu FK sahasında şampiyonluk yarışında olan 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 4-1 mağlup ederek Sakaryaspor'u takibini sürdürdü.
TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 16:34
Trabzon ekibinin gollerini Hakan Yavuz (2), Yasin Abdioğlu ve Halil İbrahimTuna kaydetti.
Niğde Anadolu'nun tek golü ise Eren Aydın'dan geldi.
Bu sonucun ardından 1461 Trabzon 61 puana yükselirken, Niğde Anadolu 14 puanda kaldı.