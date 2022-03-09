Eskişehirspor 2-2 Kırklarelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 2. Lig'de daha önce 26 Ocak'ta oynanması planlanan Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı oynandı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede iki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 16:24
Bu sonuçla Kırmızı Şimşeklerin puanı 18'e yükselirken, Kırklarelispor da 35 puana yükseldi. Ligde son sıradaki Eskişehirspor'un en yakın rakibi Akhisarspor'un puanı ise 26.
Karşılaşmanın ilk golü 24. dakikada Enes İslam İlkin'den geldi ve ilk Kırklarelispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 72. dakikada Buğra'nın kendi kalesine attığı golle Kırklareli 2-0 üstünlüğü yakaladı.
Bu dakikadan sonra canlanan Eskişehirspor, 74. dakikada Onur Arı ile durumu 2-1'e getirdi. Es Es bunun hemen ardından bir gol daha bulsa da, bu gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
76. dakikada ise Onur Bayramoğlu sahneye çıktı ve maça 2-2'lik eşitliği getirdi.
6 dakika uzatma süresi de oynanan karşılaşmada başka gol olmadı ve Eskişehirspor 2-2 beraberlikle 1 puana razı oldu.