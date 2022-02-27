TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Van Belediyespor kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Sivas Belediyespor'un golleri Yasin Elmas ve Doğan Karakuş'tan gelirken, Vanspor'un gollerini Hamza Küçükköylü kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçında Sivas Belediyespor ile Vanspor, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı gollerin atıldığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 61. dakikada Yasin Elmas ve 72. dakikada Doğan Karakuş'tan gelirken, konuk ekibin gollerini 15 ve 55. dakikalarda Hamza Küçükköylü kaydetti.

Bu sonuçla her iki takım da puanını 49'a yükseltti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta maçında Sivas Belediyespor, 4 Mart Cuma günü saat 14.30'da Somaspor deplasmanına konuk olacak. Vanspor ise 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Bayburt GÖİ'yi ağırlayacak.