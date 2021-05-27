27 Mayıs 2021, Perşembe

TFF 2. LİG

Son dakika spor haberi: Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki TFF 2. Lig play-off finalinin hakemi açıklandı!

Sakaryaspor - Kocaelispor finalinin hakemi belli oldu!
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

. Lig play-off finalinde oynanacak olan ile maçını 'in yöneteceği duyuruldu. 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de oynanacak olan zorlu mücadelede, kazanan ekip 1. Lig'e yükselecek. | Son dakika spor haberleri

ile arasında 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de oynanacak olan . Lig play-off final maçını 'in yöneteceği açıklandı.

Kazanan ekibin 1. Lig'e yükseleceği karşılaşma 'nda oynanacak.

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