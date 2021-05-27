27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki TFF 2. Lig play-off finalinin hakemi açıklandı!
TFF 2. Lig play-off finalinde oynanacak olan Sakaryaspor ile Kocaelispor maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu. 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de oynanacak olan zorlu mücadelede, kazanan ekip 1. Lig'e yükselecek. | Son dakika spor haberleri
Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında 28 Mayıs Cuma saat 20.00'de oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.
Kazanan ekibin 1. Lig'e yükseleceği karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
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