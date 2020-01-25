25 Ocak 2020, Cumartesi

TFF 2. LİG

Ümit Kurt Manisa’da

Ümit Kurt Manisa’da
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 25.01.2020

2. Lig'de ile şampiyonluk yarışı veren Manisa Futbol Kulübü, ile yollarını ayıran ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2. Lig'de ile şampiyonluk yarışı veren Manisa Futbol Kulübü, ile yollarını ayıran ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki stoper bu sezon Bolu'da 14 müsabakada forma giymişti. Ümit, "Şampiyonluk yolunda katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım" dedi.
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