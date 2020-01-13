13 Ocak 2020, Pazartesi

TFF 2. LİG

Tuzla’da Kılıç ayrıldı

Tuzla’da Kılıç ayrıldı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 13.01.2020

2. Lig ekibi Tuzla, teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar Adana'dan Veli Kızılkaya ve Adana Demir'den Hakan Bilgiç ile anlaştı. Yeni hedefin Ümraniye'den Muhammed Gönülaçar olduğu öğrenildi.

2. Lig ekibi Tuzla, teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlılar Adana'dan Veli Kızılkaya ve Adana Demir'den Hakan Bilgiç ile anlaştı. Yeni hedefin Ümraniye'den Muhammed Gönülaçar olduğu öğrenildi.

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