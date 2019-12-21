21 Aralık 2019, Cumartesi

TFF 2. LİG

Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı

Manisa FK'da 3 isimle yollar ayrıldı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 21.12.2019

2'nci Lig 'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Futbol Kulübü, kadroda operasyona başladı.

Siyah-beyazlılar Anıl Atağ, Ömer Kandemir ve Taha Can Velioğlu ile yolları resmen ayırdı. Oyuncularla karşılıklı görüşen yönetim karşılıklı anlaşarak Anıl, Ömer ve Taha'nın sözleşmelerini feshetti. FK'da orta saha Emir'le de vedalaşılacağı öğrenildi. Sezon başından beri kadro dışı olan İsmail Haktan'ın durumu ise belirsiz. İkinci yarıda yine zirveyi hedefleyecek Ege ekibinde dış transfer çalışmalarının da en kısa sürede başlaması bekleniyor.

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