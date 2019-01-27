27 Ocak 2019, Pazar

TFF 2. LİG

Sarıyer - Sakaryaspor maç sonucu: 1-1

Sarıyer - Sakaryaspor maç sonucu: 1-1
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Günün en önemli maçında , 'u ağırlad. 2. Lig 'ta 19. hafta mücadelesinde lider Sarıyer sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı

Günün en önemli maçında , 'u ağırlad. 2. Lig 'ta 19. hafta mücadelesinde lider Sarıyer sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı

27 Ocak Pazar günü Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan Sarıyer - Sakaryaspor maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor'un golünü 16. dakikada Berkay Değirmencioğlu atarken, Sarıyer'in golünü ise 76. dakikada Yaser Yıldız kaydetti. Sarıyer'de Hüseyin Bak, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından TFF 2. Grup'ta Sarıyer puanını 42 yaparken, Sakaryaspor ise 41 yaptı.

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