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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    TFF 2. LİG

    Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor ile berabere kaldı

    Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor ile berabere kaldı
    TFF 2. LİG
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    TFF 2. Lig Play Off mücadelelerinde  ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

    TFF 2. Lig Play Off mücadelelerinde son hafta Altay'a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve ligi averajla 3. sırada bitiren , çeyrek finalde ilk maçta 'a konuk oldu.

    11 Nisan Stadı'nda oynan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Şanlıurfaspor'un gollerini 42. dakikada Artun ve 89. dakikada Mehmet Albayrak kaydetti. Gümüşhanespor'un gollerini ise 66. dakikada Oktay ve 88. dakikada Furkan attı.

    Rövanş mücadelesi ise 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak

    STAT: 11 Nisan

    HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)

    ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Artun (xx) (Dk. 78 İsmail x), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Sercan (xxx), Feridun (x) (Dk. 70 Fahri x), Fevzi (x) (Dk. 70 Mehmet Albayrak x), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Bahadır (xxx)

    GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx) - Recep (x) (Dk. 63 Oktay xx), Salih (xxx), Fırat (xxx), Ziya (xxx), Musa (xxx), Serhat (xxx), Benjamin (xxx), Muharrem (xxx), Melih (x) (Dk. 90 Yiğitcan), Berk (xx) (Dk.45 Furkan x)

    GOLLER: Dk. 42 Artun, Dk. 89 Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor) - Dk. 66 Oktay, Dk. 88 Furkan (Gümüşhanespor)

    SARI KART: Fevzi, Fahri, Şaban (Şanlıurfaspor) - Muharrem (Gümüşhanespor)

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