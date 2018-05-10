Şanlıurfaspor sahasında Gümüşhanespor ile berabere kaldı

TFF 2. Lig Play Off mücadelelerinde Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

TFF 2. Lig Play Off mücadelelerinde son hafta Altay'a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve ligi averajla 3. sırada bitiren Gümüşhanespor, çeyrek finalde ilk maçta Şanlıurfaspor'a konuk oldu.

11 Nisan Stadı'nda oynan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Şanlıurfaspor'un gollerini 42. dakikada Artun ve 89. dakikada Mehmet Albayrak kaydetti. Gümüşhanespor'un gollerini ise 66. dakikada Oktay ve 88. dakikada Furkan attı.

Rövanş mücadelesi ise 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak

STAT: 11 Nisan



HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Engin Erdem (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)



ŞANLIURFASPOR: Ömer (xxx) - Şaban (xxx), Artun (xx) (Dk. 78 İsmail x), Hüseyin (xxx), Mehmet Taşçı (xxx), Sercan (xxx), Feridun (x) (Dk. 70 Fahri x), Fevzi (x) (Dk. 70 Mehmet Albayrak x), Muhammed (xxx), İzzet (xxx), Bahadır (xxx)



GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx) - Recep (x) (Dk. 63 Oktay xx), Salih (xxx), Fırat (xxx), Ziya (xxx), Musa (xxx), Serhat (xxx), Benjamin (xxx), Muharrem (xxx), Melih (x) (Dk. 90 Yiğitcan), Berk (xx) (Dk.45 Furkan x)



GOLLER: Dk. 42 Artun, Dk. 89 Mehmet Albayrak (Şanlıurfaspor) - Dk. 66 Oktay, Dk. 88 Furkan (Gümüşhanespor)



SARI KART: Fevzi, Fahri, Şaban (Şanlıurfaspor) - Muharrem (Gümüşhanespor)