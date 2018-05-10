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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    TFF 2. LİG

    Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor ile berabere kaldı

    Sakaryaspor sahasında Bandırmaspor ile berabere kaldı
    TFF 2. LİG
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    Play Off mücadelelerinde  ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Play Off mücadelelerinde sahasında 'u ağırladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Karşılaşmanın 58. dakikasında Sakaryasporlu oyuncu Ercüment Kafkasyalı topu kendi ağlarına gönderdi ve Bandırmaspor 1-0 öne geçti. 81. dakikada Batuhan Karadeniz skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

    Rövanş mücadelesi ise 14 Mayıs Pazartesi günü oynanacak

    Stat: Yeni Sakarya Atatürk

    Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Selahattin Altay xx, Burak Cansız xx, Murat Erdoğan x

    Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Serdar Ümit Deniz xx (Cem Ekinci dk. 64 xx), Ramazan Çevik xx (Batuhan Karadeniz dk. 59 xxx), Beykan Şimşek xx, Ferhat Yazgan xx, Cenk Kaplan x, Karahan Yasir Subaşı xx, Talha Mayhoş xx, Mahir Sağlık xx (Sezer Badur dk. 71 xx), Tufan Kelleci xxx, Burak Bekaroğlu xxx

    Teknik Direktör: Engin Korukır

    Bandırmaspor: Ali Türkan x, Birhan Vatansever xx, Deniz Kılınç xx, Özgür Çelik xx, Erhan Şentürk x, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Nurettin Kayaoğlu xx (Oğulcan Şahin dk. 26 x), Oğuzhan Kayar xx (Erdi Öner dk. 90+2 ?), Bahri Can Avcı xx, Mertcan Çam xx (Fatih Kıran dk. 83 ?)

    Teknik Direktör: İsmail Ertekin

    Goller: Ercüment Kafkasyalı (dk. 50 k.k.) (Sakaryaspor), Batuhan Karadeniz (dk. 81) (Sakaryaspor)

    Sarı kartlar: Beykan Şimşek, Burak Bekaroğlu, Sezer Badur, Cenk Kaplan, Karahan Yasir Subaşı (Sakaryaspor), Ali Türkan, Bahri Can Avcı, Özgür Çelik (Bandırmaspor)

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