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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Nazilli Belediyespor'da korkutan sakatlıklar

    Nazilli Belediyesporda korkutan sakatlıklar
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    'ta son 3 maçından sadece 1 beraberlik elde eden ve Fethiyespor'un 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan 'da golcü Görkem ve orta saha İlter'in sakatlanmaları moralleri iyice bozdu.

    Görkem'in sağ ayak tarak kemiğinden, İlter'in ise kasığından sorun yaşadığı ve futbolcuların idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. İki oyuncunun pazar günü Bugsaşspor'la iç sahada oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, şartlar ne olursa olsun Bugsaşspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.

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