Nazilli Belediyesporda korkutan sakatlıklar

04 Nisan 2018, Çarşamba
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Nazilli Belediyespor'da korkutan sakatlıklar
Giriş Tarihi: 04.04.2018
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından sadece 1 beraberlik elde eden ve Fethiyespor'un 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'da golcü Görkem ve orta saha İlter'in sakatlanmaları moralleri iyice bozdu.
Görkem'in sağ ayak tarak kemiğinden, İlter'in ise kasığından sorun yaşadığı ve futbolcuların idmanı yarıda bıraktığı belirtildi. İki oyuncunun pazar günü Bugsaşspor'la iç sahada oynanacak karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, şartlar ne olursa olsun Bugsaşspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.
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