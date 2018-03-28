28 Mart 2018, Çarşamba
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Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 28.03.2018
Şampiyonluk yarışını sürdüren Şanlıurfaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 51 puanla lider Altay ve averajla 2. sırada yer alan Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde yer alan Şanlıurfaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçına odaklandı. Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan sarı-yeşilliler, daha sonra çabukluk çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Artun Akçakın, takımdan ayrı çalıştı.
Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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