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    28 Mart 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor

    Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçına hazırlanıyor
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Şampiyonluk yarışını sürdüren , ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    'ta 51 puanla lider Altay ve averajla 2. sırada yer alan Gümüşhanespor'un 2 puan gerisinde yer alan , pazar günü deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçına odaklandı. Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarını bugün Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü. Antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan sarı-yeşilliler, daha sonra çabukluk çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Artun Akçakın, takımdan ayrı çalıştı.

    ​Şanlıurfaspor, Bugsaşspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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