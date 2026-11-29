Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yenerek üst üste 4. maçından da zaferle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Turka Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Recep Niyaz ve 51. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Turka Esenler Erokspor, puanını 24'e yükseltti. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Boluspor ise 5 puanda kaldı.