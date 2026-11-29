Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, evinde Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek 4 maç sonra kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Güray Vural, 30. dakikada Pedrinho (p) ve 81. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.

Bu sonuçla 4 maç aradan sonra galip gelen Antalyaspor puanını 23'e çıkardı. Bu sezonki 6. yenilgisinin alan Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı.