Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya! TRT Spor yayın bilgileri

Futbolseverler Pendikspor - Iğdır FK karşılaşmasına kilitlendi. Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan mücadelede iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. İşte maçın saati, canlı izleme seçenekleri ve skor takibi...