Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya! TRT Spor yayın bilgileri
Futbolseverler Pendikspor - Iğdır FK karşılaşmasına kilitlendi. Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan mücadelede iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. İşte maçın saati, canlı izleme seçenekleri ve skor takibi...
Pendikspor - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Pendikspor - Iğdır FK maçı bugün futbolseverlerle buluşuyor. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmada Orfa Yapı Pendikspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadelede ev sahibi Pendikspor, taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Konuk ekip Iğdır FK ise deplasmanda alacağı galibiyetle hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Peki Pendikspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Pendikspor Iğdır FK canlı izle ve canlı skor bilgileri haberimizde.
PENDİKSPOR - IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?
Pendikspor ile Iğdır FK arasındaki Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşması 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
PENDİKSPOR - IĞDIR FK HANGİ KANALDA?
Pendikspor - Iğdır FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
PENDİKSPOR - IĞDIR FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet. TRT Spor üzerinden şifresiz izlenebilecek.
PENDİKSPOR - IĞDIR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İstanbul'daki Pendik Stadı'nda oynanacak.
PENDİKSPOR - IĞDIR FK CANLI SKOR VE MAÇ TAKİBİ