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Fatih Karagümrük, Bandırmaspor karşısında farklı kazandı! İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti.

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Fatih Karagümrük, Bandırmaspor karşısında farklı kazandı! İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip Gianni Bruno (KK), Yaya Onogo, Barış Kalaycı ve Daniele Verde'nin golleriyle 4-0 kazandı.

Öte yandan Bandırmaspor'da Enes Aydın 79. dakikada kırmızı kart gördü.

İstanbul ekibi bu sonucun ardından puanını 19 yaptı. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.

#Fatih Karagümrük #Bandırmaspor
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