Fatih Karagümrük, Bandırmaspor karşısında farklı kazandı! İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip Gianni Bruno (KK), Yaya Onogo, Barış Kalaycı ve Daniele Verde'nin golleriyle 4-0 kazandı.

Öte yandan Bandırmaspor'da Enes Aydın 79. dakikada kırmızı kart gördü.



İstanbul ekibi bu sonucun ardından puanını 19 yaptı. Bandırmaspor ise 14 puanda kaldı.