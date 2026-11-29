Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor saat kaçta, hangi kanalda?
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Ankara'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Kayserispor maçını canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. İşte karşılaşmanın saati, kanalı ve canlı skor takibi...
Keçiörengücü - Kayserispor maçını takip etmek için tıklayınız...
Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Ankara deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadelede galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Keçiörengücü ise kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alarak puan mücadelesi verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Keçiörengücü - Kayserispor karşılaşması 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Keçiörengücü - Kayserispor maçına dair tüm detaylar A Spor'da!
KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Keçiörengücü - Kayserispor maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KEÇİÖRENGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.
KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET