Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor saat kaçta, hangi kanalda?

Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Ankara'da oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Kayserispor maçını canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. İşte karşılaşmanın saati, kanalı ve canlı skor takibi...