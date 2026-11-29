Boluspor - Erokspor CANLI İZLE! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. 16. hafta mücadelesinde iki takım da kritik galibiyet için sahaya çıkacak. İşte canlı yayın ve maç takip bilgileri...