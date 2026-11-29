Boluspor - Erokspor CANLI İZLE! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. 16. hafta mücadelesinde iki takım da kritik galibiyet için sahaya çıkacak. İşte canlı yayın ve maç takip bilgileri...
Boluspor-Turka Esenler Erokspor maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...
Boluspor - Esenler Erokspor maçı bugün futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u konuk edecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip saha avantajını kullanmak istiyor. Konuk takım Esenler Erokspor ise deplasmanda alacağı galibiyetle haftayı kayıpsız geçirmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala futbolseverler, Boluspor - Erokspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularına yanıt arıyor.
BOLUSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
BOLUSPOR - EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Türk ekranlarından yayınlanacak.
BOLUSPOR - EROKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
TRT Türk yayını üzerinden takip edilebilir.
BOLUSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
BOLUSPOR - EROKSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
BOLUSPOR - ESENLER EROKSPOR CANLI SKOR VE MAÇ TAKİBİ