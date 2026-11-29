Kayserispor uzatmalarda galibiyeti kaçırdı
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında zirve mücadelesi veren Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile 90+2. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.
Trendyol 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Metro Holding Kayserispor ile Keçtaş Ankaragücü karşı karşıya geldi.
İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Kayseri ekibinin golü 58. dakikada Taulant Seferi'den gelirken, Başkent temsilcisinin golünü 90+2. dakikada Mame Diouf kaydetti.
Metro Holding Kayserispor bu sonuçla puanını 34'e yükseltirken, Keçtaş Ankara Keçiörengücü puanını 27'e çıkardı.