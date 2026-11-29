Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşacak. Antalya'da oynanacak karşılaşmada iki takım da üç puan için mücadele edecek. Futbolseverler ise Antalyaspor - Karagümrük maçının yayın bilgilerini araştırıyor. İşte maç saati, TRT Spor canlı yayın seçeneği ve canlı skor takibi...
Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını takip etmek için tıklayınız...
Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı bugün futbolseverlerle buluşuyor. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İki takımın mücadelesinde gözler Antalya'da olacak. Ev sahibi Antalyaspor kendi sahasında avantajını kullanmak isterken Fatih Karagümrük zorlu deplasmanda puan arayacak. Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçına dair tüm detaylar A Spor'da...
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından yayınlanacak.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Karşılaşma TRT Spor üzerinden şifresiz izlenebilecek.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Corendon Airlines Park'ta, Antalya'da oynanacak.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Berkay Erdemir yönetecek.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK CANLI İZLE!