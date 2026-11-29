Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşacak. Antalya'da oynanacak karşılaşmada iki takım da üç puan için mücadele edecek. Futbolseverler ise Antalyaspor - Karagümrük maçının yayın bilgilerini araştırıyor. İşte maç saati, TRT Spor canlı yayın seçeneği ve canlı skor takibi...