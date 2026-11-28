Muğlaspor'dan Mardin 1969 Spor karşısında 3 gollü galibiyet!

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri Camaj, Poyraz Yıldırım ve Yasin Uzunoğlu kaydetti.