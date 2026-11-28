Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleden birer puanla ayrıldı. Karşılaşmada goller Emirhan'ın kendi kalesine attığı gol ve Iheanacho'dan geldi.