Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor yenişemedi
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleden birer puanla ayrıldı. Karşılaşmada goller Emirhan'ın kendi kalesine attığı gol ve Iheanacho'dan geldi.
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Artı Değer Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada ceza yayının solundan Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, top dışarı çıktı.
24. dakikada Lincoln'ün ortasında ceza sahası sağ çaprazdan Saranic'in şutunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi
27. dakikada Artı Değer Vanspor FK'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sinan'ın kafayla içeriye çevirdiği topu Emirhan, kendi kalesine gönderdi: 1-0
30. dakikada Soner'in ortasında arka direkte Lincoln'ün kafayla indirdiği topa Iheanacho'nun vuruşunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.
38. dakikada ceza yayının gerisinden Lincoln'ün ortasında Saranic'in içeriye çevirdiği topu Iheanacho, ağlara yolladı: 1-1
90+2. dakikada Boutrah'ın hatalı pasında topla buluşan Zivkovic'in ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda kaleci Kerem gole izin vermedi.
90+3. dakikada Artı Değer Vanspor FK'nın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda kale sahasına yapılan ortaya Oulare'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
MAÇIN KÜNYESİ
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Hakan Ülker, Çağrı Yıldırım, Yusuf Şimşek
Artı Değer Vanspor FK: Abdulsamed, Kadir, Oularé, Sinan, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Özkan dk. 85), Hikmet, Mehmet Manış, İlkan (Khan dk. 74), Alhaft (Zivkovic dk. 62), Ozan Can (Barhi dk. 85)
Yedekler: Alperen Uysal, Yenne, Emre, Faruk Can, Medeni, Celal
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Bursaspor: Kerem, Bayramov, Emirhan, Ertuğrul, Rahmetullah, Juergen (Baran dk. 82), Soner (Eyüp dk. 67), Henrique, Boutrah, Halil (Saranic dk. 16), Iheanacho
Yedekler: Anıl, Emir Kaan, Zeki, Alperen Babacan, Tayfun, Batuhan Yayıkcı, Adem
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Emirhan (dk. 30 k.k.) (Vanspor FK), Iheanacho (dk. 38) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Oulare, Mehmet Özcan, Zivkovic (Vanspor FK), Ertuğrul, Saranic, (Bursaspor)