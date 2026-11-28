Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı Muğlaspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki mücadeleyle devam edecek. İki takım da geçtiğimiz haftanın puan kaybını telafi etmeyi amaçlıyor. Peki, Muğlaspor-Mardin 1969 Spor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenecek?

Muğlaspor-Mardin 1969 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de Mardin 1969 Spor, 16. hafta kapsamında Muğlaspor deplasmanına çıkacak. Üst sıralardaki mücadelesini sürdüren Mardin temsilcisi, geçtiğimiz hafta yaşadığı puan kaybını telafi etmek istiyor. Muğlaspor ise kendi sahasında kazanarak rakibiyle arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor. Peki, Muğlaspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUĞLASPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Muğla Atatürk Stadyumu, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki mücadeleye ev sahipliği yapacak.

MUĞLASPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın canlı yayın adresleri TRT Spor ve beIN Sports 2 olacak. Mücadeleyi şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 7 PUAN FARK BULUNUYOR

Mardin 1969 Spor, 16. hafta öncesinde 25 puana sahip bulunuyor. 18 puan toplayan Muğlaspor ise rakibini mağlup ederek aradaki farkı dört puana indirmeyi amaçlıyor.

MARDİN 1969 SPOR SAVUNMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ligde oynadığı 15 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez havalandıran Mardin 1969 Spor, kalesinde 15 gol gördü. Muğlaspor ise aynı süreçte 18 gol atarken 27 gol yedi.

Melih Aldemir'in yöneteceği karşılaşmada Enver Aydın dördüncü hakem olarak görev yapacak.

MUĞLASPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI