Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK, 16. hafta kapsamında Ekenler Beton Sivasspor deplasmanına çıkacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, Ekenler Beton Sivasspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşısında kazanan Muğla temsilcisi, deplasmanda da galibiyet sevinci yaşamayı amaçlıyor. Ekenler Beton Sivasspor ise kendi sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EKENLER BETON SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 13.30 olarak açıklandı. Mücadeleye BG Grup 4 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapacak.

EKENLER BETON SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Müsabaka TRT Avaz ve beIN Sports Max 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. TRT Avaz'ın resmi yayın akışında da yer alan karşılaşma, şifresiz olarak takip edilebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 11 PUAN FARK BULUNUYOR

Bodrum FK, 16. hafta öncesinde 24 puana sahip bulunuyor. 13 puan toplayan Ekenler Beton Sivasspor ise rakibini mağlup ederek puan farkını azaltmak istiyor.

BODRUM FK SAVUNMA PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ligde oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde 14 gol gören Bodrum FK, rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Ekenler Beton Sivasspor ise aynı süreçte 17 gol atarken 25 gol yedi.

İbrahim Güner'in yöneteceği karşılaşmada Emre Kaan Çalışkan dördüncü hakem olarak görev alacak.

EKENLER BETON SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI