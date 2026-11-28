Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçları devam ediyor. Batman Petrolspor, Bandırmaspor deplasmanında galibiyet ararken ev sahibi ekip de taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor. Peki, Bandırmaspor-Batman Petrolspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenecek?

Bandırmaspor-Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bandırmaspor'a konuk olacak. Muğlaspor karşısında kazanan Batman temsilcisi, deplasmanda da üç puana ulaşmayı amaçlıyor. Bandırmaspor ise Mardin 1969 Spor galibiyetinin ardından evinde kazanmak istiyor. Peki, Bandırmaspor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Kasım Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 13.30'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

BANDIRMASPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarından karşılaşmayı takip edebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 10 PUAN FARK VAR

Batman Petrolspor, ligin ilk 15 haftasında 27 puan topladı. Aynı süreçte 17 puana ulaşan Bandırmaspor, rakibiyle arasındaki farkı azaltmak için sahaya çıkacak.

Batman Petrolspor, sezonun ilk 15 karşılaşmasında 29 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 24 gol gördü. Bandırmaspor ise aynı dönemde 19 gol attı, 18 gol yedi.

Burak Kamalak'ın yöneteceği karşılaşmada Mustafa Hakan Belder dördüncü hakem olarak görev yapacak.

BANDIRMASPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI