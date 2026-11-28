Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, evinde Batman Petrolspor'a 4-1 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor'a 4-1 mağlup oldu.



Stat: 17 Eylül Stadı

Hakemler: Burak Kalamak, Samet Özkul, Harun Terin

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Mulumba, Muhammed Gümüşkaya (Muhammet Harun Genç dk. 60), Kerem Dönertaş (Enes Çinemre dk. 75), Lico, Emirhan Ayhan (Yalın Dilek dk. 74), Gianni Bruno (Ahmet Biler dk. 87)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Furkan Bekleviç, Yasin Arda Midiliç, Mehmet Eray Özbek, Enes Aydın, Gani Burgaz

Teknik Direktör: Mustafa İzgi

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Imeri dk. 86), Metehan Mert, Doria, Mücahit Albayrak (Yasir Subaşı dk. 65), Jin-Ho Jo, Polat Yaldır (Benny dk. 64), Oğuz Gürbulak, Pedrinho (Emirhan Aydoğan dk. 79), Biron (David dk. 79), Gökhan Altıparmak

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Gökhan Karadeniz, Rahman Buğra Çağıran, Murat Sipahioğlu, Cissokho

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Yusuf Kocatürk (dk. 67) (Bandırmaspor), Gökhan Altıparmak (dk. 38 ve 90+2), Mücahit Albayrak (dk. 54), Yasir Subaşı (dk. 72) Batman Petrolspor

Kırmızı kart: Hakan Bilgiç (dk. 83) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Emirhan Ayhan (Bandırmaspor), Pedrinho (Batman Petrolspor)