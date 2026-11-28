Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, 16. haftada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşısına çıkacak. Karşılaşmanın farklı bir şehirde oynanması dikkat çekiyor. Peki, Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maç bilgileri...

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Lider Bursaspor, 16. haftada Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü karşısına çıkacak. Yeşil-beyazlılar, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını korumayı hedeflerken Van temsilcisi kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu, Trendyol 1. Lig mücadelesine ev sahipliği yapacak.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler iki kanal üzerinden de mücadeleyi şifresiz takip edebilecek.

BURSASPOR'UN MAÇI MANİSA'DA OYNANACAK

Bursaspor Kulübünün resmi internet sitesinde karşılaşmanın Akhisar'da gerçekleştirileceği duyuruldu. Van'daki stadyum çalışmalarının devam etmesi nedeniyle müsabaka Manisa'da oynanacak.

BURSASPOR'UN ZİRVEDE İKİ PUANLIK AVANTAJI VAR

Yeşil-beyazlılar, 16. hafta öncesinde 35 puanla lider durumda bulunuyor. En yakın takipçisi Metro Holding Kayserispor ise 33 puana sahip.

İKİ TAKIMIN GOL PERFORMANSI

Bursaspor, ligde çıktığı 15 karşılaşmada 32 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ise aynı süreçte 18 kez gol sevinci yaşadı ve 25 gol yedi.

Hakem Hakan Ülker'in yöneteceği karşılaşmada Yusuf Ziya Gündüz dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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