Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmalarından birinde SMS Grup Sarıyer ile İstanbulspor mücadele edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de haftanın açılış gününde futbol heyecanı İstanbul'a taşınıyor. SMS Grup Sarıyer, 16. hafta mücadelesinde İstanbulspor'u ağırlayacak. İç saha avantajını değerlendirmek isteyen lacivert-beyazlılar karşısında sarı-siyahlılar da haftayı üç puanla kapatmayı amaçlıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın detaylarını araştırıyor. SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

SMS GRUP SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

SMS Grup Sarıyer ile İstanbulspor, 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

SMS GRUP SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki karşılaşma TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler TRT Türk ekranlarından karşılaşmayı izleyebilecek.

İSTANBUL DERBİSİNDE HEDEF 3 PUAN

Geçtiğimiz hafta Metro Holding Kayserispor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan SMS Grup Sarıyer, bu kez evinde kazanmayı hedefliyor. KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü karşısında 1-0'lık yenilgi yaşayan İstanbulspor da deplasmanda puan arayacak.

İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 3-1 kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar, rakibi karşısında bu kez galibiyet sevinci yaşamak istiyor.

KARŞILAŞMADA OĞUZHAN GÖKÇEN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor karşılaşmasında Oğuzhan Gökçen'i görevlendirdi. Müsabakada Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Yasin Gezer yardımcı hakem, Can Cengiz ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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