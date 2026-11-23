CANLI | Bodrum FK - Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı Bodrum FK - Vanspor mücadelesiyle devam ediyor. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Bodrum FK - Vanspor maçının saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Bodrum FK - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve maçın ayrıntıları...