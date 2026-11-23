CANLI | Bodrum FK - Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı Bodrum FK - Vanspor mücadelesiyle devam ediyor. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Bodrum FK - Vanspor maçının saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Peki, Bodrum FK - Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve maçın ayrıntıları...
Bodrum FK-Vanspor maçını canlı takip et!
Futbolseverlerin merakla beklediği Bodrum FK - Vanspor karşılaşması için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, kritik mücadelede puan mücadelesi verecek. Bodrum FK kendi sahasında kazanmayı hedeflerken Vanspor, deplasmanda alacağı puanlarla ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve canlı skor bilgileri belli oldu. Bodrum FK - Vanspor maçına dair bilgiler ve canlı skor ekranı A Spor'da...
BODRUM FK - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK ile Vanspor, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
BODRUM FK - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrum FK - Vanspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BODRUM FK'DA HEDEF ÜÇ PUAN
Bodrum FK, ligin 15. haftasında sahasında oynayacağı Vanspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Muğla temsilcisi, taraftarının önünde kazanarak puan hanesine üç puan daha eklemek istiyor.
Kendi sahasında oynayacağı mücadelede oyunun kontrolünü elinde tutmayı hedefleyen Bodrum FK, rakibi karşısında etkili bir performans sergilemeyi amaçlıyor.
VANSPOR BODRUM DEPLASMANINDA
Vanspor, 1. Lig'in 15. haftasında zorlu Bodrum deplasmanına çıkacak. Van temsilcisi, rakibinin saha avantajını kullanmasına izin vermeden mücadeleden istediği sonuçla ayrılmak istiyor.
BODRUM FK - VANSPOR CANLI SKOR VE CANLI ANLATIM