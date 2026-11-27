Sarıyer'den kritik galibiyet! İstanbulspor'u tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında İstanbulspor'u Eze'nin 5. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Konuk ekipte Mustafa Sol, 77. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi.
İstanbulspor'da Mustafa Sol, 77. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
MAÇIN KÜNYESİ
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Cebrail Karayel), Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 90+1 Batuhan Kör), Poko (Dk. 71 Erdi Dikmen), Attamah, Hasan Emre Yeşilyurt, Efecan Karaca (Dk. 79 Barış Alıcı), Tunahan Ergül (Dk. 46 Doğan Can Davas), Eze
İstanbulspor: Alp Tutar, Mendy (Dk. 90+2 Erdem Seçgin), Ologo, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer (Dk. 60 Deniz Tuncer), İsa Dayaklı (Dk. 46 Ali Akman), Dijlan Aydın (Dk. 86 Aytaç Kara), Iliev, Cham (Dk. 86 Berk Ali Nizam), Fall, Mustafa Sol
Gol: Dk. 5 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 4 Ologo, Dk. 74 Dijlan Aydın (İstanbulspor), Dk. 45 Kaan Arslan, Dk. 56 Üzeyir Ergün, Dk. 74 Sehic (SMS Grup Sarıyer)