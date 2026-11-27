Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK karşılaşmasıyla başlıyor. Puan cetvelinde yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, maç saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz olarak nereden izlenir?

Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mesaisi başlıyor. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Eminevim Ümraniyespor, sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. İstanbul ekibi puanını 21'e yükseltmek isterken konuk takım, deplasmandan galibiyetle dönerek çıkış yakalamanın hesaplarını yapıyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK mücadelesi 27 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. İstanbul'daki karşılaşmaya Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK mücadelesi TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca beIN Sports MAX 2 kanalından da canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 2 PUAN FARK BULUNUYOR

Eminevim Ümraniyespor, 2026-2027 sezonunda çıktığı 14 lig karşılaşmasında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. Manisa FK ise geride kalan 15 müsabakada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 16 puana ulaştı. Konuk ekip, İstanbul'da kazanması halinde rakibini puan cetvelinde geride bırakacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR'UN HÜCUM PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul temsilcisi, ligde çıktığı son 5 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü. Bu süreçte mağlubiyet yaşamayan Eminevim Ümraniyespor, Manisa FK karşısında da hücumdaki etkinliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

MANİSA FK MORALLİ GELİYOR

Ligin 14. haftasında KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1-0 mağlup olan Manisa FK, bir sonraki hafta Orfa Yapı Pendikspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle moral buldu. Ege temsilcisi, İstanbul'da kazanarak deplasman performansını iyileştirmek istiyor.

KARŞILAŞMADA DÜDÜK ÖMER FARUK TURTAY'IN

Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelede hakem Ömer Faruk Turtay'ı görevlendirdi. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Arif Dilmeç yapacak. Birkan Altındaş ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI