Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Umut Eskiköy'den boşalan teknik direktörlük görevine Hakan Kutlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım teknik direktörlüğü görevi için Hakan Kutlu ile sözleşme imzaladı. Hakan hocamıza Sarıyer ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlu, son olarak Sakaryaspor'da görev yaptı.