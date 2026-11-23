Bodrum FK, Artı Değer Vanspor FK'ya karşı evinde kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK, Artı Değer Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK ile Artı Değer Vanspor FK karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan maçta Bodrum FK, Artı Değer Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.
Bodrum FK'nin golleri 56. dakikada Yusuf Sertkaya ve 81. dakikada Fernando'dan gelirken Artı Değer Vanspor FK'nin golünü 85. dakikada Zivkovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 24'e çıkarttı. Vanspor FK ise 16 puanda kaldı.