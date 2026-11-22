Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor TRT Spor canlı izle: Saat kaçta?
Trendyol 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Esenler Erokspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. İki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşmanın canlı yayın ve skor ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor maçını canlı skor ekranı
Esenler Erokspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Turka Esenler Erokspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle üç puana ulaşmak isterken Antalyaspor deplasmanda kazanarak ligdeki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor maçına dair bilgiler ve canlı skor ekranı A Spor'da...
ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR HANGİ KANALDA?
Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?
TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından izlenebilir.
ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR HANGİ LİGDE?
Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasıdır.
ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR CANLI SKOR EKRANI
Karşılaşmayı canlı izleyemeyen futbolseverler, maç merkezi üzerinden anlık gelişmeleri takip edebilecek.
TURKA ESENLER EROKSPOR-ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP ET