Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor TRT Spor canlı izle: Saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Esenler Erokspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. İki takım da kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşmanın canlı yayın ve skor ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor.